Bingöl'de 7 farklı suçtan aranan kişi yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 basit yaralama, 2 ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma ve tehdit" suçlarından aranan şüphelinin kaldığı yer tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen ortak operasyonda, şüpheli yakalandı. Yapılan aramada zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik