Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi
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Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

06.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:19
Bingöl'de 10 adet kumar oyun makinesi ele geçirildi

'de ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 adet kumar makinesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında denetlenen 8 farklı umuma açık iş yerinde 8, şüpheli Z.A'nın evinde ise 2 adet "Sigaramatik ve Şans Oyunu Makinası" ele geçirildi. Kumar makinaları ile ilgili iş yerlerine gerekli yasal işlem yapılırken şüpheli Z.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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