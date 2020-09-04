Bin 22 kahraman Yıldırım-9 Şenyayla operasyonunu sürdürüyor Bin 22 kahraman Yıldırım-9 Şenyayla operasyonunu sürdürüyorİÇİŞLERİ Bakanlığınca başlatılan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu devam ediyor.

Bin 22 kahraman Yıldırım-9 Şenyayla operasyonunu sürdürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığınca başlatılan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu devam ediyor. Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 22 personelin katıldığı operasyonda görev alıyor.

Muş, Bingöl ve Diyarbakır bölgesini kapsayan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu ikinci gününde. Dün başlayan ve Muş, Bingöl, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli bin 22 personelin katıldığı operasyonda sıcak havaya rağmen arazi didik didik aranıyor. 35 dereceyi geçen sıcağa rağmen güvenlik güçleri 30 kilometre yürüyor, mayın dedektörüyle araziyi tarıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığı operasyon kapsamında güvenlik güçleri, dağ ve taşları aşarak, özellikle ağaçlık alanları aramadan geçiriyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Yıldırım ismi verilen 8 ayrı operasyonda bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 22 işbirlikçi yakalandı. 80 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği aramalarda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: DHA