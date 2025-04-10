BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğu yayımlandı! Türkiye genelindeki binlerce şubesiyle vatandaşların alışveriş rotası olan BİM, bu hafta da birbirinden cazip ürünleri indirimli fiyatlarla raflara taşıyor. BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğu içerisinde teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, kişisel bakım cihazlarından ev gereçlerine kadar pek çok kategori dikkat çekiyor.
BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğu sayesinde uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler, şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Özellikle elektronik ve temizlik ürünlerinde bu hafta öne çıkan kampanyalar, yoğun ilgi göreceğe benziyor. Peki, BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte bu haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri ve fiyatları…
11 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Öne Çıkan Elektronik Ürünler:
Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro – 11.990 TL
Altus 32" HD Uydu Alıcılı LED TV – 5.595 TL
Powerbank 10.000 mAh – 349 TL
Temizlik Ürünleri:
Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi – 7.390 TL
Buharlı Temizleyici – 4.290 TL
Şarjlı Süpürge & Paspas – 6.990 TL
Mutfak Ürünleri:
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL
Blender Set – 1.290 TL
Emaye Tava-Sahan Seti (18 cm) – 499 TL
Kişisel Bakım Ürünleri:
Şarjlı Diş Fırçası – 649 TL
Ayak Bakım Seti – 299 TL
Saç Kurutma Makinesi – 699 TL
Ev ve Bahçe Ürünleri:
Büyük Boy Valiz – 879 TL
Bambu Çamaşır Sepeti – 499 TL
Rattan Masa – 1.099 TL