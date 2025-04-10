BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğu sayesinde uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciler, şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Özellikle elektronik ve temizlik ürünlerinde bu hafta öne çıkan kampanyalar, yoğun ilgi göreceğe benziyor. Peki, BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 11 Nisan Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte bu haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri ve fiyatları…

11 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Öne Çıkan Elektronik Ürünler:

Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro – 11.990 TL

Altus 32" HD Uydu Alıcılı LED TV – 5.595 TL

Powerbank 10.000 mAh – 349 TL

Temizlik Ürünleri:

Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi – 7.390 TL

Buharlı Temizleyici – 4.290 TL

Şarjlı Süpürge & Paspas – 6.990 TL

Mutfak Ürünleri:

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.250 TL

Blender Set – 1.290 TL

Emaye Tava-Sahan Seti (18 cm) – 499 TL

Kişisel Bakım Ürünleri:

Şarjlı Diş Fırçası – 649 TL

Ayak Bakım Seti – 299 TL

Saç Kurutma Makinesi – 699 TL

Ev ve Bahçe Ürünleri:

Büyük Boy Valiz – 879 TL

Bambu Çamaşır Sepeti – 499 TL

Rattan Masa – 1.099 TL

BİM Aktüel

BİM Aktüel

BİM Aktüel

BİM Aktüel

BİM Aktüel

BİM Aktüel