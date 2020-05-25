Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan İkinci Dalga Uyarısı! İşte Tarih
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Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan İkinci Dalga Uyarısı! İşte Tarih

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ikinci dalga konusunda vatandaşları

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan İkinci Dalga Uyarısı! İşte Tarih
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ikinci dalga konusunda vatandaşları uyardı. Haber Global canlı yayınına katılan Prof. Dr. Azap, 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olabileceğini belirtti.

İkinci Dalga Olacak mı?

Prof. Dr. Azap, "Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten. Bunun sebebi de işte havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği daha kolay bulaşabileceği insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sonbahar Kış Aylarında İkinci Artış Bekliyoruz"

Prof. Dr. Azap, "Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi. Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor. Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs'te Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 24 Mayıs itibarıyla toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.340'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 118.694 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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