Bilecik'ten kısa kısa Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kentte vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması, çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı.

Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, bu kapsamda Pelitözü, Şehir, İstasyon ve Soğuksu mezarlıklarında çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Genel Sekreter Nalbant'tan rektör ziyareti

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genel Sekreter Nalbant, Rektör Beydemir'e, şehirdeki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede iki taraf da birbirlerine kurumların anı tabaklarını hediye etti.

Kaynak: AA