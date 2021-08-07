Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Armutlu yangın kulesinde görevlisinin sabah saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığı sırada ormanlık alanlarda yıldırım düşme tehlikesine karşı ormanlık alanları izlemeye başladı.
Sarı kayalar mevkisinde dumanı görmesi üzerine ekiplere haber vermesi üzerine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, kısa sürede 2 arazözle müdahale etti.
Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan