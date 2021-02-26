Bilecik'te motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vezirhan beldesinden kent merkezine giden T.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı yakınlarında önünde seyreden E.S. yönetimindeki 11 AJ 790 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde motosikletin otomobile çarpması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı