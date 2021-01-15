Bilecik'te jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Bilecik'te devriye esnasında jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedaviye alındı.

Osmaneli-İznik karayolunda seyir halinde devriye gezen Jandarma Trafik ekipleri, yol kenarında yaralı halde bir şahine rastladı.

Ekipler, şahini araca alıp muhafaza ettikten sonra Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahin, burada tedavi Veteriner Hekim Bahadır Kaya tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından tedaviye alındı.

Kanadında yaralanma olduğu tespit edilen şahinin tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan