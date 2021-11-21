Bilecik'te çiftçilere yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Yemimi Üretiyorum İşletmemi Büyütüyorum" adlı proje kapsamında 200 çiftçiye yulaf, yem bezelyesi ve yonca tohumu dağıtıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, ürünlerin dağıtımı ve eğitim programında yaptığı konuşmada, bu proje ile devlet vatandaş iş birliğinde el ele verildiğinde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğinin sergilendiğini belirtti.

Hayvancılıkta girdilerinin azaltılması için yem bitkilerinin önemli olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaremiz ve belediyelerimiz çiftçilerimize destek veriyor. Üreticimizin emeği ile yoğrulduğunda önemli bir ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Girdiler azaldığı müddetçe hayvancılık daha rantabl, daha karlı ve daha da verimli bir hale gelecektir. Bizler üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Vatanımız için milletimiz için Bilecik'imiz için üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışkan bir ekibimiz var, çalışkan halkımız var. Çalışkan ekiple, hedefe ilerleyeceğiz, gelişeceğiz ve büyüyeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise hayvancılık yapan üreticilerin ekonomik gücünü biraz daha artırmak, hanelerine biraz daha ekonomik destek sağlamak için yem dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.