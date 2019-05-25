BİLECİK Seyir halindeki dolmuştan düşen kadın yaralandı

Seyir halindeki dolmuştan düşen kadın yaralandı

Bilecik'te yolcu dolmuşu durmadan inmeye çalışan kadın düşerek yaralanırken, bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Beşiktaş Mahallesi'ne giden yolcu dolmuşu durağa yaklaştığı sırada bir kadın araç tam olarak durmadan inmeye çalışınca dengesini kaybederek düştü. Hafif yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kadının dolmuştan düştüğü anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA