Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
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Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Yaşam

Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte biçerdöver operatörleri de zorlu gurbet mesaisine başladı.

Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı

IĞDIR - Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte biçerdöver operatörleri de zorlu gurbet mesaisine başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan hasat mevsimi tüm hızıyla devam ederken biçerdöver operatörleri de evlerinden ayrılarak aylar süren gurbet mesaisine koyuldular. Geçimlerini yapabilmek için birçok kentte olduğu gibi Iğdır'da da sıcak havanın altında çalışmak zorunda kalan biçerdöver operatörleri, burada yaklaşık bir ay kadar çalışmalarına devam edecekler. Bu sene kuraklık nedeniyle işlerine erken başladıklarını belirten biçerdöver operatörleri, işlerinin yine kuraklık nedeniyle erken biteceğini söyledi. Biçerdöver operatörleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 3 aydan fazla bir süre bu şekilde çalışmalarını yürütüyorlar.

'Çalışmalarımıza yeni başladık'

Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle hasat sezonuna erken başladıklarını dile getiren Biçerdöver operatörü Halit Yetiştiren, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yukarı Ortaviran köyünden geldim. Her sene bu mevsimde Iğdır'ın Tuzluca ilçesine gelip burada çalışıyorum. Bu sene yine geldim. Çalışmalarımıza yeni başladık. Normalde her sene bu ayın 15'inde geliyorduk ama bu sene kuraklık dolayısıyla biraz daha erken başladık bu sene. Şu anda Tuzluca Belediyesi tarafından ekilen buğday tarlalarının hasadını yapıyoruz. Yaklaşık 20-25 gün kadar burada kalacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaklaşık 3-3,5 ay kadar zamanımız tarlalarda geçiyor. Ben hasat çalışmalarıma ilk olarak Mardin'in Derik ilçesinde başlıyorum. Ondan sonra Mazı Dağı bölgesine geliyorum. Diyarbakır köylerine çıkıp orada hasat yapıyorum. Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinden sonra Iğdır'a geliyoruz. Maalesef bu sene kuraklık dolayısıyla işlerimiz biraz erken bitecek gibi gözüküyor." dedi.

'Yoğun çalışma döneminde babamlara yardım ediyorum'

Okulların yaz tatiline girmesinden dolayı babasına bu zorlu mesaide yardım etmeye çalıştığını kaydeden Mehmet Sait Yetiştiren, "Ben de bu yoğun çalışma döneminde babamlara yardım ediyorum. Çalışmalarınızda ne gerekiyorsa onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Makinenin bakımlarını yapıyorum. Babamlar yorulduğunda makineyi ben kullanıyorum. Okulumun olduğu dönemlerde okuluma gidiyorum ve derslerime çalışıyorum. Şu anda yaz tatilinde olduğumuz için ben de aileme yardım etmeye geldim. Onlarla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı
Biçerdövercilerin aylar süren zorlu gurbet mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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