Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti. 193.3 milyar dolar serveti bulunan Amazon'un kurucusu Bezos, liderliği 198.8 milyar dolar serveti bulunan LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.
İş ve ekonomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın en zengin 10 insanı" listesi yayınlandı. Listede birinciliği kimin alacağı dört gözle bekleniyordu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, listede birinciliği LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a devretti.
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanını şirketin hisse değerlerindeki düşüş akabinde kaybetti.
FRANSIZ MODA DEVİ
Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak, 198.8 milyarla dünyanın en zengin ismi oldu.
LİSTEYE TEK BİR KADIN GİRDİ
Listeye giren tek kadın isim L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers olurken, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 5. sırada yer aldı.
İşte dünyanın en zengin 10 insanı:
1. BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR
2. JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR
3. ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR
4. BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR
5. MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR
6. LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR
7. LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR
8. SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR
9. WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR
10. FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR