Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi

Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti. 193.3 milyar dolar serveti bulunan Amazon'un kurucusu Bezos, liderliği 198.8 milyar dolar serveti bulunan LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.