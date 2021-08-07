Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
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Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti. 193.3 milyar dolar serveti bulunan Amazon'un kurucusu Bezos, liderliği 198.8 milyar dolar serveti bulunan LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.

İş ve ekonomi dünyasının merakla beklediği "Dünyanın en zengin 10 insanı" listesi yayınlandı. Listede birinciliği kimin alacağı dört gözle bekleniyordu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, listede birinciliği LVMH'in CEO'su Bernard Arnault'a devretti.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanını şirketin hisse değerlerindeki düşüş akabinde kaybetti.

FRANSIZ MODA DEVİ

Fransız moda devi, son 24 saatte servetine 17 milyar dolar katarak, 198.8 milyarla dünyanın en zengin ismi oldu.

LİSTEYE TEK BİR KADIN GİRDİ

Listeye giren tek kadın isim L'Oreal'in sahibi Francoise Bettencourt Meyers olurken, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 5. sırada yer aldı.

İşte dünyanın en zengin 10 insanı:

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Bernard Arnault zirvenin yeni sahibi oldu

1. BERNARD ARNAULT: 198.8 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Jeff Bezos liderliği kaybetti

2. JEFF BEZOS: 193.3 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi

3. ELON MUSK: 182.1 MİLYAR DOLAR

4. BİLL GATES: 132.1 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Mark Zuckerberg

5. MARK ZUCKERBERG: 130.8 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Larry Page

6. LARRY PAGE: 116.4 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Larry Ellison

7. LARRY ELLİSON: 116.3 MİLYAR DOLAR

8. SERGEY BRİN: 112.6 MİLYAR DOLAR

9. WARREN BUFFETT: 103.7 MİLYAR DOLAR

Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
Listedeki tek kadın Meyers

10. FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 93 MİLYAR DOLAR

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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