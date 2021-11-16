Bezos: "İnsanlar Gelecekte Uzayda Doğacak"

"İnsanlar uzayda doğacak ve tatil için Dünya'ya gelecekler."

"İnsanlar bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklar."

"Önümüzdeki yüzyıllarda Dünya'da çok az kişi kalacak."

Bu sözler, Dünya'nın en zengin adamı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait.

Bezos'a göre, önümüzdeki yüzyıllarda sanayi büyük ölçüde uzaya taşınacak ve Dünya'da çok az insan kalacak.

DEV SİLİNDİRLERDE YAŞAM!

İnsanların uzayda kolonilerde yaşayacağını belirten Bezos, "İnsanlar bundan yüzyıllar sonra uzayda doğacaklar ve tatil için Dünya'yı ziyaret edecekler" dedi.



Peki bu nasıl olacak? Blue Origin şirketinin kurucusu milyarder iş insanı, insanların bir milyon kişiyi barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını, nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile Dünya'nın yerçekimini ve çevresini yeniden yaratacağını söyledi.



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