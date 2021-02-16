Beyşehir'de kar yağışı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı göl kıyısında güzel görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'de akşam saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Beyşehir, kar yağışının ardından bembeyaz bir görüntüye büründü.

Beyşehir Gölü kıyısındaki limanlarında park halinde görülen balıkçı tekneleri, kar örtüsüyle dolarken, gölden geçimini balıkçılıkla temin eden avcılar ise mesaisine ara verdi.

Beyşehir Belediyesi ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren seferber oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgemiz için hasretle beklediğimiz kar yağışının bereketini yaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımız merkez ve tüm dış mahallelerimizde, bögelerinde kar mesaisini kesintisiz sürdürmektedir. Görevi başında olan tüm personelime teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu yağışların bölgemiz için rahmet, bereket ve bolluk habercisi olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar