Beyrut'ta sokaklarda sessizlik hakim Lübnan'da korona virüsü nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin ardından tüm dükkanlar kapatıldı, sokakları bomboş kaldı.

Lübnan'da korona virüsü nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin ardından tüm dükkanlar kapatıldı, sokakları bomboş kaldı.



Lübnan'da korona vakası sayısının 120'ye ulaşmasıyla ülkede dün olağanüstü hal ilan edilmişti. Korona nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların sadece acil durumlarda sokağa çıkmasına izin verilen ülkede, polis ekipleri de sokağa inerek, hoparlörle halka evlerinde kalmaları uyarısı yaptı.



Beyrut'ta yaşayan bir vatandaş "Bu kararlar bizim güvende olmamız için alındı. Bazı vatandaşlar hükümetin söylediklerini dinlemiyorlar. Panikte olmamalıyız, gerekli tedbirler almamız yeterli olacak" dedi.



Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise 29 Mart'a kadar umumi seferberlik olduğunu duyurdu. Kabine tarafından alınan yeni kararlara göre 18 Mart-29 Mart tarihleri arasında havaalanının ve tüm deniz, kara ve hava tesisleri kapatılacak. İstisna olarak diplomatik heyetler, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ün yetkilileri ve kargo uçakları bu karardan hariç olacak. Kamu kuruluşları, belediyeler, sendikalar, üniversiteler, devlet okulları ve özel okullar, şirketlerin kapatılmasına da karar verildi. Ancak, sağlık sektörü ile ilgili tüm tesisler ve hizmetlerin çalışmaya devam edeceği belirtildi.



Fransa, Mısır, Suriye, Irak, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, İran, Çin ve Güney Kore dışındaki ülkelerde yaşayan Lübnanlıların ülkesine dönmesi için son gün yarın. - BEYRUT

Kaynak: İHA