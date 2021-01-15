BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; YAŞANAN PANİKTEN YENİ GÖRÜNTÜLER
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BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; YAŞANAN PANİKTEN YENİ GÖRÜNTÜLER

15.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:55
BEYOĞLU'NDA KAMYON BİNAYA GİRDİ; YAŞANAN PANİKTEN YENİ GÖRÜNTÜLER

BEYOĞLU'nda sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon binaya çarptı.

BEYOĞLU'nda sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon binaya çarptı. Bodrum kattaki evin yatak odası camında hasar oluşurken evdeki kadın ve bebeği büyük korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bebeğin annesi "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, çok kötüydü o ses, ya çocuğum sağır olsaydı" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aynalı Çeşme Caddesi'nden yokuş aşağı inen hafriyat yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün durdurmakta güçlük çektiği kamyon, binaya çarparak durabildi. Kamyonun çarptığı evin demir korkulukları ve camı kırılırken evdeki kadın ve uykuda olan bebeği büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde ve kamyonda hasar oluştu. 

ÇOK BÜYÜK GÜRÜLTÜ GELDİ, YA ÇOCUĞUM SAĞIR OLSAYDI"Kamyonun çarptığı evdeki kadın "Büyük bir gürültü geldi, iki defa çok fena bir ses geldi. Çocuk da uyuyordu, çok kötüydü o ses, ya çocuğum sağır olsaydı. Çok korktuk, orası yatak odası çocuk salonda uyuyordu. Allah'tan orada yatırmadım" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------KAZAYA İLİŞKİN YENİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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