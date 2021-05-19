BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI
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BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler için inşa ettiği basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler için inşa ettiği basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cihangir Mahallesinde mini basketbol sahası inşa edildi. Sokak basketbolunun geliştirilmesi amacıyla oluşturulduğu belirtilen projenin açılışı gençlere bayram hediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapıldı. Açılış törenine Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan katıldı.

Günlük kullanımının yanı sıra 3x3 StreetBall Sokak Basketbolu Turnuvalarına da ev sahipliği yapacak projenin, gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmesi, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor.

'ÇOCUKLAR BU SAHALARLA DAHA GÜVENDE'

Gençlerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Gençlerimiz için her türlü etkinliği sağlıyoruz ve her zaman onların hizmetindeyiz. Mahalle aralarında yaptığımız mahalle bahçelerinde de basketbol, futbol, voleybol sahası, bazen masa tenisi, mini golf sahaları yapmaktayız. İstiyoruz ki gençlerimiz mahalleden kopmasın. Arkadaşlarıyla bu sahalarımızda basketbol, futbol oynayabilsin. Kızlarımız okuldan geldiğinde arkadaşlarıyla oynayabilsin. Aileler de çocuklarının güvende olduğunu camından, balkonundan görebilsin. Bu sayede çocuklarımız hem sporunu yapacak hem de mahalle kültürüyle büyüyecek. Ömer Onan da bizimle. O da bu sahalarda yetişip milli basketbolcu oldu. Şimdi de Beyoğlu'nun gençleri yetişecek ve ilerde milli takımda basketbol oynayacaklar. Milli formamızı giyip ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacaklar. İlerde her mahallemize bu sahaları yapacağız. Şu an için 17 tane var fakat bu 20-40'a kadar gidecek. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, hepsinin bayramını kutluyorum' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ ARKADAŞLARINA SELAM SÖYLEDİLER'

Dün bayram sebebiyle Atatürk'ün gençlik yıllarının geçtiği Manastır Askeri İdadisi'ne ziyarete gittiklerini belirten Yıldız, 'Orada bir program gerçekleştirdik. 23 Nisan'da Üsküp'ten fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtmıştık. Çocukların o fotoğraflarını çerçeveletip onlara hediye ettik. Hepsi çok mutlu oldu ve 'Türkiye'deki arkadaşlarımıza selam söyleyin' dediler. Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

'BU SAHALARLA BASKETBOLU SEVİYORLAR'

TBF CEO'su Ömer Onan ise, 'Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mahalle aralarındaki küçük basketbol sahaları özellikle büyükşehirlerde çok önemli. Biz de Basketbol Federasyonu'nda bunun projesini yapmıştık. Bu sahalar çocukların basketbola başlamasını, basketbolu sevmesini sağlıyor. Bugün burada gençlerle, çocuklarla bir araya geldiğim için çok mutluyum. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a da böyle bir şeye vesile olduğu için çok teşekkür ederim' dedi.

BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI
BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI
BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI
BEYOĞLU'NDA GENÇLER İÇİN BASKETBOL SAHASI AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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