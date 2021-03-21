Beyoğlu'nda eğlence merkezlerine baskın: 210 bin lira ceza kesildi

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 3 farklı iş yerinde bulunan 60 şahsa toplam 210 bin lira para cezası uygulandı. İşletmelerde bulunan kişiler kameraya yansırken, ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletme mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, covid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine 20 Mart ve 21 Mart tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda bazı işletmelerin kapalı olması gereken saatlerde faaliyet gösterdiği, İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet edildiği, canlı müzik çalma ruhsatı olmadan canlı müzik yapıldığı, nargile sunumu yapıldığı, ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğu, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilerek, bu işletmelere ceza yazıldı. 3 farklı iş yerinde bulunan 60 şahsa toplam 210 bin lira idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İşletmelerde bulunan kişiler ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı