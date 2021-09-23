Beyoğlu'nda asayiş denetimi - Haberler
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Beyoğlu'nda asayiş denetimi

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İlçedeki polis ve Yunus timlerinden oluşan, yaklaşık 300 görevlinin katıldığı denetimlerde Beyoğlu'nun giriş ve çıkışlarında sabit arama noktaları kuruldu.

Burada durdurulan araçlardaki kişilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördüklerinin üstünü aradı.

Yaya ve araçlarla devriye gezen ekipler, birçok farklı noktada da şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yaptı ve üst araması gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda asayiş denetimi

Beyoğlu'nda asayiş denetimi

Beyoğlu'nda asayiş denetimi

Beyoğlu'nda asayiş denetimi
AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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