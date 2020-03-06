Beylikdüzü'nde kadın ve spor konuşuldu

06.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:00

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, İBB ve Beylikdüzü Belediye Protokolü ile sporseverlerin katılımıyla İBBSK Başkanvekili Şirin Mine Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kadın sporcular, Tokyo 2020'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söylerken İBBSK Başkanı Fatih Keleş "Türkiye'nin olimpiyata en fazla sporcu gönderen, en fazla madalya kazandıran kulübüyüz. Sporun olimpiyatlara açılan kapısıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler