Beylikdüzü'nde kadın ve spor konuşuldu
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Beylikdüzü'nde kadın ve spor konuşuldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için olimpiyat kotası almış İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu dört milli kadın sporcu, Beylikdüzü'ndeki sporseverlerle söyleşide buluştu.

06.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:00
Beylikdüzü'nde kadın ve spor konuşuldu

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, İBB ve Beylikdüzü Belediye Protokolü ile sporseverlerin katılımıyla İBBSK Başkanvekili Şirin Mine Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, kadın sporcular, 2020'de 'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söylerken İBBSK Başkanı Fatih Keleş "Türkiye'nin olimpiyata en fazla sporcu gönderen, en fazla madalya kazandıran kulübüyüz. Sporun olimpiyatlara açılan kapısıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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