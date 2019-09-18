Beykoz'da orman yangını

18.09.2019 01:36

Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan askeri görevliler de olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşların yangının meydana geldiği yerde el fenerli şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ise polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Ormanlık alandan görüntü

-Askerlerden görüntü

-Polis ekipleri

-Vatandaşların koşuşturması

-Detaylar





Kaynak: DHA