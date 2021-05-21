Beykoz'da istinat duvarı çöken sitedeki üç bina tedbiren boşaltıldı
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Beykoz'da istinat duvarı çöken sitedeki üç bina tedbiren boşaltıldı

Beykoz'da istinat duvarı çöken sitedeki üç bina tedbiren boşaltıldı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Beykoz'da istinat duvarı çöken bir sitedeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Beykoz'da istinat duvarı çöken bir sitedeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağış esnasında Kanlıca Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri sevk edildi.

Site ve çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, 3 binanın önlem amaçlı boşaltılmasına karar verdi.

Bu arada tahliye edilen binalardan birinde ikamet eden bir ailenin, barınma konusunda yardım talep ettiği ve Beykoz Belediyesince bu ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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