Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu...
AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.
Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel