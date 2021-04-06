Beyaz Saray, Viyana'da başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin "zor" olmasını bekliyor
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Beyaz Saray, Viyana'da başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin "zor" olmasını bekliyor

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray, Viyana'da başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin 'zor' olmasını bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran nükleer anlaşması görüşmeleri hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu ancak görüşmelerin bazı bölümlerinin "zor" olmasını beklediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan İran nükleer anlaşması görüşmeleri hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu ancak görüşmelerin bazı bölümlerinin "zor" olmasını beklediklerini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Viyana'daki İran nükleer anlaşması görüşmelerinin henüz ilk gününde değerlendirme için erken olduğunu belirten Psaki, şunları söyledi:

"Görüşmelere Avrupalı ortaklarımız aracılığıyla katılıyoruz. Ortaklarımızın bazı zorluklarla karşılaşmasını ve bu sürecin uzun olmasını bekliyoruz. Ancak aynı zamanda diplomasinin ilerlemek için en doğru yol olduğunu ve tüm taraflara yardımcı olduğunu düşünüyorum."

Psaki, İran ile nükleer anlaşmasından çekilen Donald Trump yönetimine de yüklenerek, "Trump yönetimi, nükleer anlaşmadan çekildiğinde, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğunu anlamamız için nükleer alanları denetleme şansımız kalmadı ve İran'ın nükleer gücü konusunda görüşümüz azaldı." yorumunda bulundu.

Irak ile başlayacak Stratejik Diyalog süreci

Irak ile başlayacak Stratejik Diyalog kapsamında hangi konuların ele alınacağıyla ilgili soruya Psaki, "Bu toplantılarda, koalisyon kuvvetlerinin bu ülkede Irak hükümetinin daveti üzerine bulunduğu ve koalisyon güçlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması için Iraklı kuvvetlere eğitim ve danışmanlık olduğunu vurgulayacağız." yanıtını verdi.

Psaki, toplantılarda güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar ortak çıkar konularının da ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Afganistan'dan geri çekilmeyi değerlendirdi

Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesi için son tarih olan 1 Mayıs'ta tam çekilmenin lojistik nedenlerle gecikebileceğine değinen Psaki, "1 Mayıs tarihini biz vermemiştik. Ancak Başkan Biden, son yıllarda sürekli Afganistan konusundaki endişelerini dile getirmiştir." diye konuştu.

Psaki, geri çekilmenin halkta bir güven kaybına yol açmasını beklemediklerini belirterek, "Bu karar, çok önemli bir karar. Biden'ın müttefiklerimiz ve ulusal güvenlik ekibimizle bu konuyu yakından görüşmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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