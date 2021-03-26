Beyaz Saray: Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılması için Mısır'a yardım teklifinde bulunduk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beyaz Saray: Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılması için Mısır'a yardım teklifinde bulunduk

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılması için Mısır'a yardım teklifinde bulunduk

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisine ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiklerini açıkladı.

Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisine ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiklerini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemiye ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Mısırlı yetkililer, gemiyi mümkün olan en kısa zamanda oradan çıkarmak ve kanal trafiğini için çalışıyor. Sürekli diplomatik diyaloğumuz kapsamında Mısır ile konuşuyoruz ve kanalın yeniden açılması için Mısırlı yetkililere yardım teklifimizi ilettik. Gemiyi çıkarma çalışmalarına nasıl en iyi desteği sağlayacağımıza yönelik Mısırlı ortaklarımızla görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Süveyş Kanalı'nın dünya enerji piyasası açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu olayın enerji piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerini görebiliyoruz ve bu nedenle de Mısır'a yardım önerdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray: Süveyş Kanalı'nın yeniden trafiğe açılması için Mısır'a yardım teklifinde bulunduk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:42:20. #1.14#
title