Beyaz Saray'da hava sahası ihlali alarmı

26.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:30

Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. ABD medyası, savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill'e giriş çıkışlar kapatıldı. Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.

Kaynak: DHA