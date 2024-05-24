Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler? #128250

Survivor'da final için geri sayım başladı. Bu akşam bir eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden takım tarafından belirlenecek, bir diğeri ise performansı en kötü olan kişi olarak seçilecek. Düellonun ardından, yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Survivor All star tüm heyecanlıyla devam ediyor. İzleyenler bu hafta kimin eleneceğini merak ediyor. Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden "Mavi" takım üç kişiyi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Son dokunulmazlık oyununun kaybedeni ise "Kırmızı" takım oldu. "Kırmızı" takım adayını performans listesi belirledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İşte adaylar: