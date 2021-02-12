Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısına bir muhabiri tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta görevinden uzaklaştırma

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve hakaret ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve hakaret ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain'in onayıyla Ducklo'nun bir hafta süreyle işten uzaklaştırıldığı bildirildi.

Psaki, Ducklo'nun söz konusu tutumunun ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray çalışanlarından beklediği davranış biçimine uygun olmadığını kabul ettiğini ve hakaret ettiği muhabire pişman olduğunu belirten kişisel bir not gönderdiğini belirtti.

"Vanity Fair" dergisi tarafından bugün yayımlanan haberde, Ducklo'nun, ilişkisiyle ilgili haber yapan "Politico" gazetesi muhabirini "Seni yok edeceğim." diyerek tehdit ettiği bildirildi.

"Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo'nun, Axios haber sitesi adına çalışan ve Biden'ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ducklo'nun göreve döndükten sonra herhangi bir "Politico" muhabiriyle çalışmayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere