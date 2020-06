Beşiktaş yardım kampanyasını duyurdu: 'Bırakmam Seni' -2- - Beşiktaş yardım kampanyasını duyurdu: 'Bırakmam Seni' Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımız 'Bu benim hakkım' dedi, biz de kayıtsız kalmadık" Çebi: "Beşiktaş'ın geleceğini inşaa edene kadar buradan gitmeyeceğiz" Beşiktaş Kulübü, daha önce 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğü ancak...

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, daha önce 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğü ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği yardım kampanyasının tanıtımını yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun katıldığı toplantıda yardım kampanyasının ismi, Beşiktaş tribünlerinin de popüler tezahüratlarından olan 'Bırakmam Seni' oldu.

Beşiktaş, 19 Mart tarihinde açıklamayı planladığı ancak pandemi nedeniyle ertelediği bağış kampanyasını duyurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yer aldığı tanıtım toplantısı, Vodafone Park'ta yapıldı. Toplantıya gelemeyen basın mensupları, online olarak katılım sağladı ve sorularını yöneltti. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, sosyal mesafeye dikkat çekerek sözlerine başladı. Pandemi sürecinin pozitif şekilde atlatılmak üzere olduğunu ifade eden Çebi, "Sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür ediyorum. Pandemi, otururken bile birbirimizden uzakta olmamızı, maske takmamızı gerektiriyor. Özellikle kulübümüzün en önemli sportif faaliyetlerinden olan futbol takımının seyirciyle oynanması imkansız hale geldi. 8 maçımız var ve hepsini kazanacağımıza inanıyoruz, şampiyonluk için de sonuna kadar savaşacağız. Ancak ekonomik durumlar da ortada. 19 Mart'ta başlatmak istediğimiz bir süreç vardı. Bu süreç, pandemi nedeniyle sonraki döneme kaldı. Beşiktaş'ın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarımızın beni her sokakta gördüğünde ısrarla 'Beşiktaş'a destek vermek istiyoruz. Bu bir sorumluluk değil, bizim hakkımızdır ve bu hakkı kullanmak istiyoruz' diyordu. Bu kampanya da taraftarın söylemiyle oluşmuş bir kampanyadır. Bu kampanyanın çok büyük katılımla olacağına inanıyoruz. Milyonlarca taraftarımız var. Özellikle geleceğimizi tesis ederken, şeffaf olmaya dayalı bir sistem kurarken, hesap sormaya dayalı bir sistem kurarken, bağış kampanyasından gelecek destek, planlarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Her bir kuruşun yerinde kullanılacağını buradan taahhüt ediyorum ve söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"En önemli konu katılımcı sayısı"

Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşma nedeniyle bütün gelirlerin önce bankaya gittiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Bankalardan kullandığımız kredi nedeniyle bütün gelirlerimiz bankaların kredi borçlarına kullanılıyor. Bu süreçte Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Burada en önemli konu, miktardan ziyade katılımcı sayısı önemli. Bizim için 1 Kuruş veren de önemli, fazla veren de önemli. Herkes Beşiktaş'ı çok sevebilir ancak aile düzeylerini ve ekonomilerini sarsmayacak şekilde bağış yapmalarını önemle istiyorum. Beşiktaş taraftarının bağış kampanyasıyla ilgili en ufak tereddütü olmamalı" dedi. Yapılan denetimle ilgili de konuşan Çebi, "10 yıllık özel denetim çalışmamız var. Bu süreç devam ediyor ancak 3 aydan bu yana korona virüs nedeniyle bir araya gelip çalışma imkanı bulamayan denetim firmasının bu süreci hızla sürdürdüğünü söylemeliyim. Bizden sonra da Beşiktaş'ın bir düzene kavuşmasını ve bu denetimin de bir gelenek hale gelmesini önemle istiyoruz. Beşiktaş taraftarının vereceği desteklerin yanı sıra, Beşiktaşlı iş adamları ve iş kadınlarının da vereceği desteğe ihtiyacımız var. Her birinin adını Beşiktaş'ın şanlı tarihine yazacağımızı belirtmek istiyorum. Tüm hedefimiz uzun süreli bir yapı oluşturmak. Bu bağış aynı zamanda maddi ve manevi birlik beraberliği gösterdiğimiz bir süreç olacaktır. Omuz omuza, el ele yürüyeceğimizi göstermek istiyoruz. Bu bağış kampanyası bir şanstır. Beşiktaş'ı yapılacak bağışlar ve yeni kurulacak düzenle birlikte uçuracağımızı buradan beyan etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu dava bitene kadar buradayız"

Göreve geldiklerinden bu yana Beşiktaş'ı evrensel bir kulüp yapmayı hedeflediklerini söyleyen Çebi, "Bizim bir davamız var, bu dava bitene kadar gitmeyeceğiz. İnatla ve inançla Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma mücadelesi olacak. Bu dava Beşiktaş'ın evrensel bir kulüp olma davasıdır. Dünyanın kabullendiği şartlarda ve zeminde modern bir kulüp olmak zorundadır. Başka türlü başarı gelmiyor. Bu dava Beşiktaş'ın her kuruşunun hesabını verecek şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışının Beşiktaş'ta yerleşmesidir. Bunu da başarmadan gitmeyi düşünmüyorum. Beşiktaş'ın öz değerlerine dönmesi ve geleceğini garanti altına alması için desteğinizi istiyoruz. Birlik ve beraberlik, taraftar ve camianın kendi insanından başka döneceğimiz kimse yok. Yolumuza çok iyi şekilde gideceğiz. Taraftar olmadan ve camia bir araya gelmeden başarılı olamayız. Bunu sadece maddi olarak değil, manevi olarak da görmeliyiz. Beşiktaş'ı uçuracağımız günlere doğru hareketlenmek üzere başlangıç yapıyoruz. Bize güvenmenizi ve her şeyin çok daha güzel olacağını bilmenizi istiyorum. Duyguların olduğu yerde sözler çok fazla bir şey ifade etmiyor. Duygu içerikli kampanyamız olacak. Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu göstereceğimizi biliyorum. Kampanya filmimizin de duygu yüklü olduğunu göreceksiniz. 'Bırakmam seni' kampanyasıyla yola çıkıyoruz. Kimin gönlünden ne kopacağını biz bilemeyiz. 15-20 milyon taraftarımız olduğunu biliyoruz. En azından taraftarımızın birer kez SMS atmasını umuyoruz. Yönetim kurulunun hepsinden çok memnunum. Dışarıda farklı şeyler söylense de inanmayın. Ben arkadaşlarımı terk etmeyeceğim, omuz omuza yürüyeceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Ayrı gayrı yok, birlik ve beraberlik var"

Türkiye'nin önde gelen Beşiktaşlı iş adamlarından destek isteyeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Covid biraz engel olacak ama telefon açıp 'Biz buradayız, siz neredesiniz' diye şaka yollu sorarız. Çok değerli iş insanlarımız var. Beşiktaş'ın gelir ve giderlerinin birbirine denk olduğu ve borçlanmayacağı bir düzenle gitmesini istiyoruz. Elimizde yüksek kontratlı futbolculardan bizimle birlikte olmalarını ve fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Şu ana kadar giden görüşmeler olumlu gidiyor ve bu durum moralimizi düzeltiyor. Beşiktaş'ta ayrı gayrı yok, birlik ve beraberlik var. Bu kampanyaya maddi olarak değil manevi olarak bakıyorum. Bu kadar büyük bir endüstri haline geldi ki bu durum iyi ilerletmek zorundasınız. Bu işin altından da tek başına kalkamazsınız" dedi. Atılacak her SMS'in 20 TL olduğunu söyleyen Çebi, "Bırakmam seni diyerek yollanacak SMS ile 20 TL bağış olacak. Bizim Beşiktaş'a yardım etme hakkımız var dilenilerek başlayan bir kampanya olduğu için, bu kampanyanın karşılığında bir şey vermeyeceğiz. Ancak bunun dışında bir pazarlama stratejimiz olacak. Bu kampanya karşılıksız duygusal bir kampanya. Beşiktaşlılar 'Hakkımız' dedikleri için bu kampanyayı başlattık. 15-20 milyon arası taraftarımız olduğunu ve destek vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın 20 TL bulamayan taraftarı da olabilir. Bu çok doğal. Herkesin bütçesine saygı duymak lazım. Destek olamayanlara da saygı duyulmalı. Para, bağış miktarından ziyade, SMS atan kişi sayısı bizim için daha önemli. Taraftarımızın da kalbini kıracak söylemler olsun istemiyorum. Kimse ekonomisini ve ailesinin bütçesini zorlayacak şekilde yardımda bulunmasın" ifadelerini kullandı.

"Eskiyi unutturmamak için konuşmaya devam edeceğim"

Kulübün tüzüğünün değiştirilip değiştirilmeyeceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Çebi, "Tüzük birçok şeye engel olabilir ama herkes layık olduğu şekilde idare eder. Beşiktaş Kongre Üyeleri'nin, Beşiktaş'a kimin zarar verip vermeyeceğini bilmek zorundadır. Genel kurul üyeleri patrondur. Hassas olmaları ve her konuda hesap sormaları gerekiyor. Özel denetim firmasıyla yaptığımız inceleme, sonuçların oluşturacağı etkiler örnek teşkil edecektir. Bundan sonraki dönemde her başkan ve yönetimin her evrağı inceleyeceğini düşünüyorum. Bütün mesele Beşiktaş'ta iyi şeylerde nasıl takdir ediliyorsanız, kötü şeylerde de cezayı kabul etmeniz olacak. Ben eskiyi konuşacağım çünkü unutulmasını istemiyorum. Herkes unutulmasını istiyor. Geçmişi kapatırsan, senden sonrakiler de geçmişe bakmayıp geleceği önemsemeyecek. Beşiktaş'ın paraların çar çur edildiğini her zaman söyleyeceğim. Geçmişten konuşmam kimi neden rahatsız ediyor ki. Bunu ben görev olarak biliyorum kendime" dedi. Beşiktaş'ın bağımsız olması için çabaladıklarının da altını çizen Çebi, "Bağımsız Beşiktaş davamız var. Gidip de UEFA'ya hesap verip uzlaşmak zorunda kalmamız hoş değil. Yarın UEFA'ya hesap vermek zorunda kalmayan bir düzen için bu kampanyaya başlıyoruz. FFP adına ödememiz gereken rakamları ödedik. Geçmişi bu kadar irdeleme diyenlere bunları söylemek zorundayız. Tahmin ediyorum tekrar UEFA'ya uzlaşmak için gideceğiz. Kesin değil ama gidebiliriz. Öze dönmek için, bağımsız olmak için yapılıyor bu kampanya" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Caner ve Gökhan ile sezon sonu konuşacağız"

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transfer görüşmelerine sezon sonunda devam edeceklerini belirten Başkan Çebi, "Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerden memnun kaldık. ancak tamamen sonuçlanmadı. Gerek futbolcular gerek hocamız kalan 8 haftaya odaklanmış durumdalar ve kafalarının rahat olmasını istiyorlar. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Boş kağıda imza atıp biz bağış yaptık derlerse kabul ederiz" dedi.

"Futbolcular kafalarının karışmasını istemiyor"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de konuşan Çebi, "Futbolcular ve hocamız 8 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını söylediler. Kafalarının karışmasını istemiyorlar. Boş kağıda imza atıp 'bağış yaptık' derlerse kabul ederiz" açıklamasını yaptı. Gelirin tamamının Beşiktaş'a kalacağını da söyleyen Çebi, "Bankalarla yaptığımız anlaşma doğrultusunda bu paranın devir temlik dışında kaldığının teminatı alındı. Burada operatörler sadece çok cüzi bir maliyetler alacaklar. Bu bağışın içinde lafı bile olamaz. Bütün televizyon kanallarında da kimi aradıysak, hepsinden gerekli desteği aldık ve bize yardımcı olacaklarını söylediler. Adeta ilk bağış medya gruplarından geldi. Beklediğimiz rakamı 10 gün içinde döndürürüz diye düşünüyorum. Transfer dönemi başlamadan, 8 haftayı tamamladığımızda Beşiktaş taraftarının gereğini yapmış olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Çebi, yurt dışından yardımda bulunmak isteyenlerin www.birakmamseni.org internet sayfasından kredi kartıyla bağış yapabileceğini ve kulübün hesaplarına bağış yollayabileceğini de söyledi.

"Kim yardımcı olursa, başımızla beraber"

Daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı 'Fener Ol' kampanyasına başka takım taraftarlarının da destekte bulunduğu hatırlatılan Çebi, "Öncelikle mütevazı olmak lazım. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, spor kamuoyu, Beşiktaş'a yardımcı olmak istiyorsa, başımızla beraber. Daha önce bir Fenerbahçe taraftarı, kulübüne üzülerek yardım edemeyeceğini söylemiş ve bir Beşiktaşlı da 'Üzülme kardeşim, ben senin yerine gönderdim' demişti. Bunlar çok güzel şeyler. Neden olmasın" diyerek sözlerini tamamladı. Çebi konuşmasını tamamladıktan sonra cep telefonundan 'Bırakmam' yazıp 1903'e göndererek kampanyaya ilk SMS'i attı ve kampanyayı başlattı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA