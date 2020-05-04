Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gökhan gönül ve Caner Erkin için önemli açıklamalar geldi.

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gökhan gönül ve Caner Erkin için önemli açıklamalar geldi.

"SEZON SONU SERBEST..."

Haber Global'e konuşan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Onlardan aldığım izlenim şu; önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonunda kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa sezon sonu serbest kalıyorlar" dedi.

Kocadağ sözlerini, "Yavaş yavaş içimizdeki oyuncularla görüşmeler yapacağız. Hocamızdan belirli raporlar aldık. Raporlarla beraber, kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporunu beraber değerlendireceğiz. Şartlarımıza uyarsa, Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz" ifadeleriyle bitirdi.