BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'a Batshuayi ve Ghezzal'dan da kötü haber geldi. Kartal'ın sakatlıklarla başı dertte. Peş peşe gelen sakatlıkların ardından adeta revire dönen Kartal'da, teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Gelen sakatlık haberler inin ardından internette en çok "Beşiktaş'ta sakatların durumu ne? Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat? Beşiktaş sakatlanan oyuncular kimler? Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Beşiktaş'ta sakat oyuncular ne zaman düzelecek? Beşiktaş'ta kimler sakat" gibi soruların cevapları aratılmakta. Sakat ve cezalı oyunculara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER SAKAT, NE ZAMAN DÖNECEK?

ALEX TEİXEİRA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı kalan Alex Teixeira, Altay maçıyla sahaya dönmeye hazırlanıyor.

UMUT MERAŞ

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Milli Takım kampında sakatlık yaşayan oyuncunun Altay maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

NECİP UYSAL

Takımın joker isimleri arasında yer alan Necip Uysal, yaşadığı sakatlık sonrası 15 gün takımdan ayrı kalacak.

DOMAGOJ VİDA

Yeni Malatya maçında yaşadığı sakatlık sonrası Borussia Dortmund, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Hırvat yıldızın sakatlığının ne zaman geçeceği hakkında kesin bir bilgi yok.

MEHMET TOPAL

Antalyaspor maçında ilk kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu maç sırasında sakatlanarak kenara gelmişti. Deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalacağı açıklandı.

KEVİN N'KOUDOU

Borussia Dortmund maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor mücadelesinin ardından, Adana Demirspor maçında da forma giymedi. Oyuncunun ne zaman formasına kavuşacağı bilinmiyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

RACHİD GHEZZAL

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası 77. Dakikada yerini Gökhan Töre'ye bırakan yıldız oyuncu Altay maçında forma giyemeyecek. Ajax maçına yetiştirilmeye çalışıldığı gelen bilgiler arasında.

MİCHY BATSHUAYİ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Batshuayi, Altay maçında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız oyuncu Ajax maçında forma giyebilecek.

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