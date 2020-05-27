Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor
Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.
27.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:51
Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam devam eden antrenmanda, dar alanda kontrol pas çalışması, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışması yapıldı.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: DHA