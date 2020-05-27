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Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor
27.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:51

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam devam eden antrenmanda, dar alanda kontrol pas çalışması, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışması yapıldı.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Kaynak: DHA

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