Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarına devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam devam eden antrenmanda, dar alanda kontrol pas çalışması, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışması yapıldı.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: DHA