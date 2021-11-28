Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifasının kabul edildiği iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada kısa süre içinde 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Yalçın'ın kalmasını ve gitmesini isteyenler ikiye bölündü.

Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişatın önüne geçilemiyor. A Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın istifasını sundu. Yönetim adeta ne yapacağını şaşırmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın yerine bugüne kadar hiç kimseyi düşünmedikleri için plansız olduklarını ifade etmişti.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

HERKESİN KAFASI KARIŞIK

Sergen Yalçın'ın gidişinin takımda bir şeyi değiştirmeyeceğini, yeni hocanın toparlamasının da zaman alacağı görüşünü savunanlar bir hayli fazla. Yalçın'ın çok sayıda gitmesini isteyen de var.

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Sergen Yalçın'ın yerine konuşulan isim Şenol Güneş. En son A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş, bu görev için Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Olası bir ayrılık halinde taraftarlar Şenol Güneş'in takımın başına geçmesini istiyor.

Sosyal medya yorumları:

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı iddiası ortalığı karıştırdı

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Yorumlar (2)
Enis Ugurel:Gecen sene eksik kadroya ragmen sampiyonlugu aldi.. Gelen oyuncular hicbir katki veremedi. Senol Gunes gelecegine devre arasina kadar sabredilmeli. Bence ekonomik olarak zaten dususe gececek tum klupler, yabanci oyuncularin cogu kacacak.En iyi aday genclere one veren Samet Aybaba Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Eren İsmail:Vefa sacmaligi bir tek bizde var. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekerek kulübü ve Türkiye'yi zarara uğratmıştır. Kişiler ne klupden nede Türkiye'den usttundur yapamadı gidecek bukadar basit. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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