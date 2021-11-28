Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifasının kabul edildiği iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyada kısa süre içinde 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Yalçın'ın kalmasını ve gitmesini isteyenler ikiye bölündü.
Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişatın önüne geçilemiyor. A Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın istifasını sundu. Yönetim adeta ne yapacağını şaşırmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın yerine bugüne kadar hiç kimseyi düşünmedikleri için plansız olduklarını ifade etmişti.
HERKESİN KAFASI KARIŞIK
Sergen Yalçın'ın gidişinin takımda bir şeyi değiştirmeyeceğini, yeni hocanın toparlamasının da zaman alacağı görüşünü savunanlar bir hayli fazla. Yalçın'ın çok sayıda gitmesini isteyen de var.
ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ
Sergen Yalçın'ın yerine konuşulan isim Şenol Güneş. En son A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş, bu görev için Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Olası bir ayrılık halinde taraftarlar Şenol Güneş'in takımın başına geçmesini istiyor.
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