Beşiktaş, İzmir'e tam kadro geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, İzmir'e tam kadro geldi

Beşiktaş, İzmir'e tam kadro geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş, İzmir'e sakatlıkları bulunan isimlerin de olduğu tam kadroyla geldi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş, İzmir'e sakatlıkları bulunan isimlerin de olduğu tam kadroyla geldi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İstanbul'dan kalkan özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na geldi. Kısıtlamaya rağmen az sayıda taraftar Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kafilede bulunan futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a da çiçek verirken, sakatlığı bulunan futbolcuların da arkadaşlarına destek olmak için İzmir'e geldiğini ifade eden Kocadağ, "İzmir her zaman bize uğurlu geldi. Takım halinde buradan çifte kupa ile döneceğimize inanıyorum" dedi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Kadrosunda bulunan tüm oyuncularla birlikte İzmir'e gelen siyah-beyazlıların İzmir'e geldiği kafilede sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar da yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi
Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi
Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne
Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçlarda iddaa oranları belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Pınar Altuğ Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, İzmir'e tam kadro geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:33:40. #1.15#

title