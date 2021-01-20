Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

20.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:54
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü. İdman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Nikol Paşinyan Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Oğuzhan Koç
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 18:57:50. #1.15#
title