BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019991 0,34
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.
14.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:17
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019991
|0,34
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051463
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035931
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067857
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,062686
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018267
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037502
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025927
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041907
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036320
|0,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,106852
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Katkı EYF
|0,018131
|0,68
|HEM Katkı EYF
|0,017958
|0,67
|ZEM Katkı EYF
|0,019249
|0,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019093
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018818
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020096
|0,40
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028943
|0,40
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020683
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027296
|0,26
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,032686
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026384
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068684
|0,09
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065200
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022525
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072456
|0,08
Kaynak: AA
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