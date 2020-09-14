BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019991 0,34 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051463 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035931 0,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067857 0,31 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062686 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018267 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037502 0,65 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025927 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041907 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036320 0,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106852 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Katkı EYF 0,018131 0,68 HEM Katkı EYF 0,017958 0,67 ZEM Katkı EYF 0,019249 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019093 0,66 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018818 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020096 0,40 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028943 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020683 0,29 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027296 0,26 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,032686 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,026384 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068684 0,09 VEM Para Piyasası EYF 0,065200 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022525 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072456 0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA