Berlin'de mahalleli Türk esnafına sahip çıkıyor

Almanya'da 40 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan ve kiracısı olduğu iş yerinden atılmak istenen Tunç ailesinin direnişine mahalle sakinleri düzenledikleri eylemle destek verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin, yıllardır emlak spekülatörleri ile yerleşik halk arasındaki mücadeleye sahne oluyor. Berlin'in 'yaşanılabilir olarak' dünyanın gözde şehirlerinden biri olmasından sonra yatırımcılar ve emlak spekülatörleri şehre akın etti. Ucuza aldıkları daire ve dükkanları küçük tadilatlar yaparak kirasını iki katına çıkarıp kısa yoldan büyük paralar kazanma peşinde olan yatırımcılar, Berlinlileri canından bezdirdi. Bu açgözlü emlak vurgunculuğu, dar gelirli vatandaşları zor duruma soktuğu gibi şehirdeki sosyal dokuyu, komşuluk, mahallelilik, dostluk gibi olguları da derinden zedeliyor. Bunun son örneği, şehrin Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde 20 senedir aynı mekanda esnaflık yapan Tunç ailesinin başına geldi. Yaklaşık 40 yıldır aynı sokakta esnaflık yapan, son 20 senedir de aynı mekanda büfe işleten Tunç ailesine mahkemeden iş yerinden çıkış kararı gelince mahalleli ayaklandı. Küçük esnafın ezilerek fahiş kira artırımları yoluyla iş yerinden çıkarılmasına karşı çıkan mahalleli, sivil inisiyatifler ve kiracı dernekleri, Zekiye Tunç'un işlettiği "Oranien Spaetkauf" isimli büfenin önünde toplanarak hem aileye destek verdi hem de şehirdeki emlak vurgununu protesto etti. Bazı siyasetçiler de Tunç ailesine destek vermek amacıyla protesto eylemine katıldı.

Konuşmalarda iş yerinden zorla çıkarılan Tunç ailesinin sadece ticari varlığına son verilmediği, aynı zamanda sosyal çevresinden de koparılıp atılmak istendiğine vurgu yapıldı. Berlin'e gelen yatırımcıların kiracıların ihtiyaçları ile ilgilenmediği, semtin eski esnaflarının yüksek kira artışları ve baskılarla yok edilmek istendiği dile getirildi.

"Müşterilerimiz zaman zaman gelip anahtarlarını bile bize bırakıyorlar"

Büfeyi 20 senedir işleten Zekiye Tunç, mekan el değiştirince yeni dükkan sahibiyle sorunlar yaşamaya başladıklarını, kirayı aniden çok yükselttiğini ve uzlaşmaz bir tutum sergilediğini söyledi. İki yıllık hukuki mücadele sonucu mahkemeden mekanı boşaltma yazısı geldiğini belirten Tunç, "4-5 hafta içerisinde dükkanı boşaltmamız isteniyor. Ama ben çıkmak istemiyorum, makul bir kira artışıyla devam etmek istiyorum. Burası artık bizim sadece iş yerimiz değil, burası bizim aynı zamanda sosyal yaşam alanımız. Hatta komşularımız, müşterilerimiz zaman zaman gelip anahtarlarını bile bize bırakıyorlar. Burada güven söz konusu" dedi.

Destek amacıyla eyleme katılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Cansel Kızıltepe de yaptığı açıklamada, Berlin'de genel anlamda çok büyük bir kira sorunu yaşandığını söyledi. Kiracıların, küçük esnafın yükselen kiraları ödeyemediğine ve taşınmak zorunda kaldıklarına değinen Kızıltepe, "Artık bir rant ekonomisinde yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası sıcak para yüksek kazançlar yapmak için yeni yerler arıyorlar. Berlin de bu paranın yeni hedefi ve buraya çok yatırım oluyor. Ne yazık ki bu durumda insani durumlar arka planda kalıyor. Biz diyoruz ki piyasa, ekonomi ve işverenlerin bir araya gelip aşırı kira artışlarına dur demesi lazım. Hiç kira artışı olmasın demiyoruz ama yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200 kira artışları da normal değil. Rant ve spekülatörleri istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis protesto eylemi boyunca sokağı trafiğe kapatırken, mahallelinin ve sokak sakinlerinin pencerelerine astıkları pankartlarla Tunç ailesine destek verdiği görüldü. Büfenin önüne kurulan stantta da bilgilendirici el ilanları ve broşürler dağıtıldı, imza toplandı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylem, müzik dinletisi ile son buldu. - BERLİN

Kaynak: İHA