Bergama'da ORKÖY projesi kapsamında 109 kişiye 3 milyon lira destek verildi
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Bergama'da ORKÖY projesi kapsamında 109 kişiye 3 milyon lira destek verildi

10.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:46
Bergama'da ORKÖY projesi kapsamında 109 kişiye 3 milyon lira destek verildi

İzmir'in Bergama ilçesinde ORKÖY projesi kapsamında 109 köylüye 3 milyon destek sağlandığı bildirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde ORKÖY projesi kapsamında 109 köylüye 3 milyon destek sağlandığı bildirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Örenler Mahallesi'nde yaşayan 15 aileye, ORKÖY kapsamında otuzar koyun ve birer koç verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Bergama İlçesinde 2020 yılında 15 mahallede 109 aileye ORKÖY projesi kapsamında 3 milyon lira destek verildiğini kaydetti.

ORKÖY projelerinden olumlu geri dönüş aldıklarını vurgulayan Yonar, "Bu durum bizleri de çok mutlu ediyor, destekler artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise ORKÖY yatırımları ve ilçelerine olan desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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