Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı
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Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı

23.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:44
Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde benzinle sobanın yakılmaya çalışıldığı sırada çıkan yangında aile alevler arasında kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde benzinle sobanın yakılmaya çalışıldığı sırada çıkan yangında aile alevler arasında kaldı. Olayda 3'ü ağır 4 aile ferdi yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde bulunan müstakil evde, Cumali Bolat (37) benzin ile sobayı yakmaya çalıştığı esnada alevler birden evin odasına ve üzerlerine sıçradığı iddia edildi. Yangında Cumali Bolat ve eşi Hüreyya Bolat önce çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasında kalan Kaan Bolat'ı (8) annesi üzerine battaniye atarak söndürürken baba çocuğunu alevlerin içinden çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne Hüreyya Bolat alevlerin içinden çıkarırken olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaralı olan anne, baba ve iki çocuğu Kozan Devlet Hastanesi ve özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Durumu ağır olan baba Cumali Bolat ve oğlu Kaan ve anne Hüreyya Bolat Adana Şehir hastanesine sevk edilirken yaralı kız çocuğu Nazlıcan Bolat özel bir hastanede tedavine devam edildi. Yakınlarına yardım ederken elinden yaralanan aile büyüğü Mehmet Ali Bolat ise tedavisinin ardından aile fertlerinin yanından ayrılmadı.

Olaydan hemen sonra yangın yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında evin tamamı yanarak kullanılmaz hale gelirken olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre yangının benzin ile sobayı yakmaya çalışıldığı esnada çıktığı tespit edildi. Çevre sakinleri ve Bolat ailesinin komşuları çevrede üzüntü içinde yangına müdahaleyi izledi.

Öte yandan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak yangından hemen sonra olay yerine gelerek incelemede bulundu ve polislerden bilgi aldı.

(Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir/İHA)

Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı
Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı
Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı
Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı
Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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