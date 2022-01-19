Son dakika gelen haberlere göre, benzine 46 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyat pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde olacaktır. Peki, Benzine zam mı geldi? 19-20 Ocak 2022 benzine yeniden zam mı yapıldı? Benzin yeni fiyatı ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin kaç kuruş zamlandı? Benzine yeniden zam mı yapıldı? İşte detaylar...

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Benzine zam mı geldi? 19-20 Ocak 2022 benzine yeniden zam mı yapıldı? Benzin yeni fiyatı ne kadar oldu?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Twitter'da EPGİS tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 46 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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