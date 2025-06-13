BENZİNE ZAM MI GELDİ? 13 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında son dakika!

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 13 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında son dakika!
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 13 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 13 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha artış yaşandı. 13 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Zam sonrası bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 TL'yi aştı. Özellikle Antalya ve Diyarbakır gibi illerde sürücüler litre başına 50 TL'den fazla ödeme yapıyor.

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 13 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında son dakika!Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına da 1 lira 49 kuruş zam yapılması bekleniyor. Şu an için LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin etkisiyle önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarında hareketliliğin sürebileceğine dikkat çekiyor. Benzin ve motorin fiyatlarının seyrini belirleyen temel faktörler arasında petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetleri yer alıyor.

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 13 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında son dakika!Benzine zam

13 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 46,23 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 46,11 TL

LPG: 24,49 TL

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 13 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında son dakika!Benzin, motorin, LPG fiyatları

13 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 47,10 TL

LPG: 24,99 TL

13 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 47,43 TL

LPG: 24,94 TL

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