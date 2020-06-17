"Benim oğluma da bir çare bulun"
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"Benim oğluma da bir çare bulun"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır oğlunun hidradenitis supurativa (ter bezi iltihaplanması) rahatsızlığı ile mücadele eden acılı anne Azime Gönül Türkoğlu, çaresiz kaldığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

17.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:52

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır oğlunun hidradenitis supurativa (ter bezi iltihaplanması) rahatsızlığı ile mücadele eden acılı anne Azime Gönül Türkoğlu, çaresiz kaldığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi. Türkoğlu, "Her şeye çare bulunurken benim evladıma da bir çare bulun" dedi.

Acılı ve bitkin halde olduğunu anlatan anne Azime Türkoğlu, "Ben düşmüş ve yıkılmış bir anne, bitkin ve yorgun bir anne olarak sizin o koca yüreğinize sesleniyorum. Tıpta çareler her geçen gün fazlalaştı ki her şeye çare bulunurken benim evladıma da bir çare bulun. Son umudum, son çarem sizlersiniz. Benim hidradenitis supurativa (ter bezi iltihaplanması) halk dilinde 'köpek memesi' rahatsızlığı olan 40 yaşında bir oğlum var. 12 yıldan bu yana bir çare bulamadık ve daha da çok kötüye düştük. Maddi ve manevi göçmüş ve bitmiş durumdayım. Oğlumla yıllardır uğraştığım için çok yoruldum ve bittim. 12 yıldır uğraştığımız bu hastalık onu da yıpratmış durumda. Belinin alt tarafı ön ve arka kasıkları ayak eklemlerinin arkasına kadar her yeri bu dert sardı. Biz bu hastalık ile 12 yıldır uğraşıyoruz" dedi.

"Son umudum son çarem sizlersiniz"

Acılı anne sözlerinin devamında, "Artık oğlum adımını atıp bir eşikten dahi geçemeyecek duruma geldi. Bugüne kadar gitmediğimiz hastane doktor, fakülte kalmadı. Her türlü maddi ve manevi varlığımı bu uğurda harcadım, ama yine de netice alamadım. Artık ben de kendisi de tükendi. Oğlum artık 12 yıldır bir çare bulunamadığından hastanelere dahi gitmek istemiyor. Eğer ki ben oğlumdan önce ölürsem bakacak hiç kimsesi olmadığı için gözüm açık gidecek. Oğlumu arkamda sağlıklı bir şekilde bırakmak istiyorum. Sayın Sağlık Bakanım size gönülden sesleniyorum. Ben düşmüş ve yıkılmış bir anne olarak bitkin ve yorgun bir anne olarak sizin o koca yüreğinize sesleniyorum. Tıpta çareler her geçen gün fazlalaştı ki her şeye çare bulunurken benim evladıma da bir çare bulun. Son umudum son çarem sizlersiniz. Artık bir çare bir el ve bir umut istiyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığımız, eşlerimiz, dostlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız Allah rızası için bana elini uzatan dostlar bekliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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