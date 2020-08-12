Benden Ne Olur Filmi

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Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli romanında uyarlanan 'Benden Ne Olur', Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor. Yönetmen: Murat Şenöy Senaryo: Aslı T. Kızmaz, Emrah Kaman, Murat Kaman Oyuncular: Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Enis Arıkan, Cem Belevi Filmin Türü: Romantik Orijinal Adı: Benden Ne Olur Yapımcı Firma: Med Yapım Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 29.10.2020 Benden Ne Olur Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com