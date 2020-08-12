Benden Ne Olur Filmi
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12.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:58
Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli romanında uyarlanan 'Benden Ne Olur', Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor.
Yönetmen: Murat Şenöy
Senaryo: Aslı T. Kızmaz, Emrah Kaman, Murat Kaman
Oyuncular: Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan, Enis Arıkan, Cem Belevi
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Benden Ne Olur
Yapımcı Firma: Med Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 29.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com