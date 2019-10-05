05.10.2019 11:56

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarını memnuniyet verici şekilde sürdürdüklerini belirten Erdoğan, çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

"AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."

"Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip her şeyi bir üste, özellikle şahsıma havale etme kolaycılığına kaçma hakkı yok."

"Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz."

"Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor."

"Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."

50 artı 1 tartışmalarına noktayı koydu

Cumhurbaşkanı seçilme oranına ilişkin tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır."

"Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna inanıyoruz."

"Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz."

Yargı reformunda uzlaşma çağrısı

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden "Yargı Reformu Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı reformuna ilişkin sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir."

"Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor."

"Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri."

"Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor."

Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Güvenli Bölge ve Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Amacımız Fırat'ın doğusunu da, altını çiziyorum, barış pınarlarıyla sulamaktır." diyen Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatla ilgili, "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Ekonomi mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ekonomi alanında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Kaynakların verimli kullanımı ve tasarruf temelli bütçe yönetiminde kararlıyız."

"Seçimsiz geçecek önümüzdeki 4 yılda ekonomideki yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız."

"Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor."

"Merkez Bankasının yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz oranları makul seviyelere gerilemiştir, daha da gerileyecektir."

"Yüksek katma değerlerin üretimini tüm gücümüzle teşvik edeceğiz, KOBİ'leri finanstan pazarlara erişime kadar her alanda güçlü şekilde destekleyeceğiz."

"Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum."

"Hedefimiz önümüzdeki yıllarda büyümeyi yüzde 5 ve daha üzerine çıkarmaktır."

"(Yeni ekonomi programı) Program dönemi sonunda enflasyonu yüzde 5'in, işsizliği de yüzde 10'un altına indirmiş olacağız."

"Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır."

"Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz."

Kaynak: AA