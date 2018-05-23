Galatasaraylı Belhanda: Dirar ve Aatıf Beni Arayıp Tebrik Etti
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, şampiyonluk sonrasında Fenerbahçeli Dirar ve Aatıf'ın kendisini arayıp tebrik ettiğini söyledi.
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, şampiyonluğun ardından Dirar ve Aatıf'ın kendisini aradığını belirterek "Şampiyonluğu hak ettiğimizi söylediler" dedi.
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunun ardından Belhanda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Faslı oyuncunun öne çıkan sözleri:
- Ben 6 numara gibi futbola başladım ve lakabım pitbull'du. O agresif tarzım benim karakterim. Bu yüzden bazen çok fazla kart görüyorum.
"TERİM KONUŞUNCA 90 DAKİKA DAHA OYNAYACAK GİBİ OLUYORUM"
- Gol ve asistte 18'i geçmek istiyorum. Ama asıl bakmanız gereken nokta pas istatistiği.
- Terim konuşmanın sonunda "Allah yardımcınız olsun" dediğinde bir 90 dakika daha oynayacak gibi oluyorum.
"DIRAR VE AATIF BENİ ARAYIP TEBRİK ETTİ"
- Başakşehir'i yenince rahatladık. O maçtan sonra şampiyon olabileceğimize inandım.
- Dirar ve Aatıf beni arayıp tebrik etti ve şampiyonluğu hak ettiğimizi söyledi.