Belediyeden dolandırıcılık yapanlara karşı mesajla uyarı
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Belediyeden dolandırıcılık yapanlara karşı mesajla uyarı

Belediyeden dolandırıcılık yapanlara karşı mesajla uyarı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediyesi, Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı kısa mesajla vatandaşları uyardı.

Kastamonu Belediyesi, Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı kısa mesajla vatandaşları uyardı.

Kastamonu Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Bazı art niyetli kişilerin başkanımız sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu ve belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak çeşitli amaçlar için para talebinde bulundukları öğrenilmiştir. Bu gibi durumlara ve art niyetli bu şahıslara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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