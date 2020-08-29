Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi!
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Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi!

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi!

Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi!
29.08.2020 07:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 07:38

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Belediye Başkanı Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi!

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 yılında Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. 2006 - 2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. 2013'te Niğde İl Başkanlığı görevine atandı. Bu görevi 2017 yılına kadar devam ettirdi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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