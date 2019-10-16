Belediye Başkanı Altın, çalışmaları inceledi

16.10.2019 13:26

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan altyapı ve kanalizasyon sorununu İller Bankası desteğiyle çözeceklerini söyledi.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Altın, şöyle konuştu:

"Kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları nedeniyle ilçemiz bir şantiye alanına dönmüş durumda. Bu çalışmayı yürütürken eskiyen bu borularının yerine yüksek yoğunluklu polietilen boru döşüyoruz. Malazgirt'in her köşesinde belediye olarak çalışıyoruz. Yeni parklar oluşturuyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Yeni yaşam alanlarını halkımızın hizmetini sunuyoruz."

İlçe sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Altın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA