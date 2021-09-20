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Beledi·ye i·ki·nci· yöresel pazari bulancak duraği mevki·i·ne yapiyor

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Beledi·ye i·ki·nci· yöresel pazari bulancak duraği mevki·i·ne yapiyor

Giresun Belediyesi tarafından, yöresel ürünleriyle tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için Çınarlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 'Yöresel Ürünler Pazarı Projesi' diğer semtlerde de devam ediyor.

Giresun Belediyesi tarafından, yöresel ürünleriyle tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadınlar için Çınarlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 'Yöresel Ürünler Pazarı Projesi' diğer semtlerde de devam ediyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' projesi olan yöresel ürünler pazarının ikincisi Bulancak Durağı mevkiine yapılıyor.

Geçici olarak saat kulesinin çevresinde satış yapan kadınların daha rahat ve daha güvenli bir şekilde satış yapabilmeleri için 17, 5 - 3, 5 metre ebatlarında projelendirilen yöresel ürün pazarı modern bir mimari ile inşa ediliyor.

Yöresel ürün pazarının hizmete girmesiyle birlikte sokaklarda satış yapmak durumunda kalan kadın çiftçilerin rahat, modern bir pazar yerinde ürünlerini pazarlamaları ve ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması açısından yöresel ürünler pazarı projelerini önemsediklerini vurgulayan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Giresun'umuzun çok güzel ürünleri var. Bu ürünlerimizi üretmek yetmiyor, ürettiğimiz ürünleri satabilmeliyiz. Ekonomik olarak geriye dönüşü sağlamalıyız. Biz üretenin her zaman yanındayız. Hem yoksul kişilere istihdam imkanı sunmak, hem de hijyen kurallarına göre üretilen yöresel ürünlerin tüketiciye daha kolay ulaşmasını sağlamak için bu pazar projelerimize devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Haber: Beledi·ye i·ki·nci· yöresel pazari bulancak duraği mevki·i·ne yapiyor - Haberler
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